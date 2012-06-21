Алкоголь провокує виникнення онкології більше, ніж тютюн. До такого висновку прийшли фахівці з Університетської клініки Саутгемптона і Університету Бангора порівнявши ризики розвитку онкологічних захворювань від вживання алкоголю та тютюнопаління. Результати дослідження оприлюднив Medical Express.
Вчені зіставили різні рівні споживання спиртного з кількістю викурених сигарет.
«Наші результати показують, що «сигаретний еквівалент» у співвідношенні до пляшки вина становить п'ять сигарет для чоловіків і десять для жінок протягом тижня», – розповіла авторів дослідження Тереза Хайдс.
Три пляшки вина, випитих протягом тижня (пів склянки в день), еквівалентні викурюванню восьми сигарет в тиждень для чоловіків і 23 сигарет – для жінок.
Вчені підкреслюють, що навіть невелика кількість спиртного підвищує ризик виникнення онкологічних захворювань. Наприклад, ймовірність появи раку у некурящого чоловіка, який випиває одну пляшку вина в тиждень становить 1%, у жінки, яка не палить – 1,4%. Таким чином, якщо1000 чоловіків і 1000 жінок п'ють по одній пляшці вина в тиждень, то приблизно у 10 чоловіків і 14 жінок, в якийсь момент життя може виникнути рак. У чоловіків – онкологія шлунку і кишківника, а в 55% жінок – рак молочної залози. Тоді як три пляшки підвищують ризик до 1,9% і 3,6% відповідно.
Хайдс попередила, що показники є середніми і можуть змінюватися в кожному окремому випадку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»