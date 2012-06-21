Як повідомляє прес-служба Київенерго, за допомогою нового веб-сервісу компанії — карти енергоефективності — кияни можуть дізнатися, скільки тепла може заощадити їх будинок. Карта містить інформацію про стан енергоефективності восьми тисяч багатоповерхівок Києва.
Дізнатись про те, як саме ваш будинок може заощадити на опаленні та замовити повний енергоаудит будинку можна у Центрі енергозбереження ДЕТЕК ЕСКО у Центрі обслуговування Київенерго на вул. Жилянській.
— Щоб заощадити на сплаті за опалення, мешканці найчастіше утеплюють окремі частини стін будинку. Це може призвести до негативних наслідків, — пояснюють у прес-службі компанії. — «Клаптикове утеплення» може спричинити активне руйнування стін: на стику утеплених та неутеплених поверхонь створюється різниця температур та конденсується волога. Через конденсацію по всьому периметру стіни інтенсивно зволожуються та промерзають.
Різке зміщування точки роси всередину стін призводить до виникнення плісняви на виступах утеплених частин будівлі. Пліснява може з’являтися навіть у сусідів мешканця, який утеплився.
До енергоефективності будинку потрібно підходити комплексно. Необхідно дотримуватися «правила безперервної лінії»: має бути утеплений весь периметр будинку. Зокрема, стіни з усіх сторін, горище, дах, цоколь.