Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Для обсервації недужих, яких виявлятимуть на контрольно-пропускних пунктах в межах Закарпаття,створять онлайн-карту з позначенням тих закладів, які готові приймати хворих на ГРВІ, прибулих із закордону.
Така пропозиція надійшла від Кабінету Міністрів України. Згідно з нею, в області буде розроблено онлайн-карту, на якій будуть нанесені КПП та пункти обсервації, а також нанесені ті заклади охорони здоров’я, куди будуть скеровувати обсервованих чи людей з ознаками ГРВІ. На карту будуть нанесені екстрені пункти приймання недужих, а також Закарпатська обласна інфекційна лікарня.
– Щоб не було такої ситуації, що скеровують обсервованих хворих у медичні заклади, де звичайні хворі можуть наражатися на небезпеку, було прийнято рішення про визначення по районах місць обсервації, – повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації Єлизавета Біров. Зараз інформація про такі пункти, яку повинні надати керівники районів, збирається й узагальнюється в облдержадміністрації.
– Ми мусимо подумати над цим питанням, адже пункти пропуску є в багатьох районах Закарпатської області, тож будь-де може виникнути питання про обсервацію недужих, проведення необхідних обстежень, –додала Єлизавета Біров.