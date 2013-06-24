Уряд починає онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності в «Дії». Відтепер майже всі етапи можна пройти дистанційно: від подання заявки на сертифікацію до апеляції.

Єдине, що залишиться офлайн, — виїзна перевірка на місці. Для операторів та органів сертифікації передбачено окремі кабінети, що дасть змогу швидко обмінюватися документами й коментарями. Кожен етап має чіткі терміни, а мінімальний час сертифікації становитиме від місяця. Нині в нас зареєстровано 125 операторів, переважно українські.

«Масштабування й пришвидшення розмінування — серед ключових пріоритетів уряду. Адже Україна сьогодні — одна з найбільш замінованих країн світу», — зазначила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Вона наголосила, що такий підхід зробить процес прозорим і зручним, а головне — прискорить темпи розмінування.

Глава уряду подякувала за підтримку у створенні цього сервісу міжнародним партнерам, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.