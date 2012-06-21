Аналітична компанія IDC склала рейтинг виробників планшетів за останній квартал 2019 рік. Стали відомі компанії, чиї пристрої продавалися найкраще.
В цілому ринок планшетів скорочується. Так за останній квартал минулого року було відвантажено 43,5 мільйона планшетів, що на 0,6% менше, ніж за аналогічний період попереднього року. За весь 2019 рік було поставлено 144 мільйони пристроїв, і це на 1,5% менше, ніж у 2018.
Однак деяким виробникам все-таки вдалося збільшити продажі. Це Apple і Lenovo. Перша за четвертий квартал 2019 року продала на 22,7% iPad більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Частка ринку в Apple склала 36,5%.
Lenovo наростила поставки на 8,3%, але при цьому залишилася з не найбільшою часткою ринку – 5,8%. Взагалі в топі-5 найбільших виробників планшетів місця розподілилися таким чином:
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»