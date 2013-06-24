1 січня набув чинності оновлений календар профілактичних щеплень. Одна з головних змін — перехід на широке використання сучасних комбінованих вакцин. Це дасть змогу наблизити українську систему імунізації до стандартів країн Європейського Союзу та зробити процес вакцинації менш стресовим для маленьких пацієнтів.

Використання багатокомпонентних вакцин дає змогу сформувати імунітет одразу проти кількох інфекцій завдяки одній ін’єкції. У чому перевага такого підходу для українських родин?

Упровадження комбінованих вакцин врегульовує одразу кілька важливих завдань: зменшення стресу в дитини (одна ін’єкція замінює серію окремих уколів, що психологічно легше сприймають і діти, і їхні батьки); економія часу та зручність (графік візитів до медичних закладів стає більш компактним, батькам не потрібно часто відвідувати поліклініку, що дає змогу планувати свій час); своєчасний комплексний захист (дитина отримує захист від кількох небезпечних інфекцій в рекомендовані терміни, без затримок та зайвих інтервалів між щепленнями).

Як це працює на практиці? Яскравий приклад — вакцинація проти вірусного гепатиту В.

За новим календарем, цей компонент входить до складу багатокомпонентної вакцини (разом із захистом від кашлюка, дифтерії, правця та Hib­інфекції). Відповідно до оновленого графіка, щеплення проводитимуть у віці 2, 4, 6 та 18 місяців.

Такий підхід — використання комбінованої вакцини АКДП+Hib+ВГВ — дає змогу істотно зменшити кількість ін’єкцій, які отримує дитина протягом перших півтора року життя, зберігаючи високу ефективність захисту. Одного дня за таким самим графіком рекомендовано проводити і щеплення інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ) — проти поліомієліту.

Проконсультуватися із сімейним лікарем або педіатром слід заздалегідь, повідомляє МОЗ.