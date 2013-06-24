Оновлений пункт пропуску «Краковець-Корчова» в рамках проекту «Відкритий кордон» запрацює цього місяця. Про це повідомив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

До війни через західні кордони України здійснювалося більше 20% сукупного товарного експорту. Зараз ми можемо говорити про переорієнтацію логістичних ланцюгів на суходіл, в загальному до 70%. У зв’язку з таким навантаженням, на сьогодні черги становлять від 3 до 25 км на певних ділянках кордону і рішення цієї проблеми є важливим на рівні всієї держави.

Проект «Відкритий кордон» передбачає ліквідацію вузьких місць на західному кордоні та покращення логістики на напрямку Україна – ЄС.

Цей проект реалізується в рамках домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Президента Польщі Анджея Дуди про максимальне усунення бар’єрів при перетині кордону.

Досягти цього планується шляхом:

реконструкції інфраструктури існуючих пунктів пропуску (включно з під`їзними дорогами);

побудови нових пунктів;

запровадження спільного прикордонно-митного контролю з державами-сусідами на західному кордоні.

Міністерство інфраструктури України уже запропонувало польській стороні здійснювати спільний контроль на всіх 8-ми пунктах пропуску.

На першому етапі проекту «Відкритий кордон» проводиться модернізація пункту пропуску «Краковець – Корчова», зокрема збільшується кількість смуг для вантажівок та створюються додаткові павільйони для митного та паспортного контролю. Планується, що пропускна спроможність буде збільшена щонайменше на 50%.

На сьогодні уже стартували роботи з облаштування павільйонів та підведення комунікацій. Усі роботи планується завершити до кінця червня.