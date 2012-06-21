Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У Черкасах розпочалася реконструкція будівлі навчально-реабілітаційного центру «Країна добра». За кошти державного та місцевого бюджетів тут зʼявиться новий спортивний зал, будуть розширені обидва крила приміщення та утеплені фасади.
Заклад, де нині навчається більше ста дітей з особливими освітніми потребами, проводить широку корекційно-реабілітаційну роботу. Тут підібрані кваліфіковані фахівці. Однак центр потребує збільшення своєї потужності, зокрема в питаннях надання консультацій для батьків з віддалених районів, комплексного обстеження дітей-інвалідів. Планується, що після реконструкції тут зможуть одержувати допомогу і консультації до 300 дітей.
Голова облдержадміністрації Роман Боднар, який недавно побував на будові, зустрівся з підрядником, аби обговорити календарний план виконання робіт. Він висловив переконання, що запланованих термінів будівництва вдасться додержати. Реконструкція центру — частина Стратегії розвитку області до 2020 року та програми #Великебудівництво, ініційованої Президентом України. Загальна кошторисна вартість проекту — 23,4 млн грн.