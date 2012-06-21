Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Відразу у двох медичних закладах Конотопського району на Сумщині відбулися приємні події, пов’язані із завершенням капітальних ремонтів та придбанням новітнього обладнання.
Так, у Дубов’язівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини полагодили внутрішні приміщення, покрівлю, систему опалення, замінили вікна на енергозберігаючі – загалом майже на 2,7 мільйона гривень. З них 102 тисячі – селищної ради, решта – субвенція з державного бюджету на розвиток ОТГ.
Окрім того, майже на 700 тисяч гривень придбано медичного обладнання та комплект меблів.
Суттєво оновлено відділення анестезіології та інтенсивної терапії Конотопської центральної районної лікарні, на що виділено майже 1,3 мільйона гривень. А для зміцнення матеріально-технічної бази за кошти міського бюджету придбано медичне обладнання та інвентар на суму понад 250 тисяч гривень.
Такі позитивні зміни особливо актуальні в контексті створення на Сумщині госпітальних округів, один з яких буде в Конотопі.