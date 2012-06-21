Рамкова угода загальною вартістю до 1 мільярда доларів США між ПАТ «Укрзалізниця» і американською компанією General Еlectric, підписана вчора в присутності Президента Петра Порошенка, передбачає довгострокову 15-річну співпрацю. Заплановано виробництво до 225 нових та модернізацію до 75 старих магістральних дизельних локомотивів зі значним ступенем (до 40%) локалізації в Україні. На першому етапі укладено договір купівлі-продажу між GE та Укрексімбанком на постачання й виробництво в Україні 30 нових локомотивів GE серії Evolution у 2018—2019 роках, які потім передадуть у фінансовий лізинг Укрзалізниці.
«Я дуже втішений, що динамічні переговори з GE тривали лише п’ять місяців і закінчилися підписанням безпрецедентної угоди. Уряд завжди готовий підтримувати інноваційні інвестиції задля створення продуктів з високою доданою вартістю й нових робочих місць в Україні. Переконаний, що підписання угоди за підтримки Офісу із залучення інвестицій UkraineInvest стане поштовхом для розвитку транспортної інфраструктури та машинобудування», — прокоментував цей міжнародний прорив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.