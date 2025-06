Під час виступу на дев’ятій щорічній дослідницькій конференції Economic and financial integration in a stormy and fragmenting world віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина наголосила на важливості переосмислення ролі Єдиного ринку ЄС у сучасному глобальному контексті, а також ролі України в його трансформаціях. Виступаючи в панелі «Балансування між принципами Єдиного ринку, промисловою політикою та системою економічної безпеки», вона висловила переконання, що відповідь на питання, як досягти балансу, вже закладено в регуляторній політиці Єврокомісії, та наголосила, що важливо, щоб будь-які регулювання сприяли розвитку Єдиного ринку, а не створювали бар’єри.

«2025 року ми маємо Єдиний ринок, що пережив трансформації та різні політичні цикли. І саме тому сьогодні абсолютно логічно переглянути підходи, відкинути те, що стримувало розвиток цього ринку, і зробити ЄС ще потужнішим гравцем на глобальній арені», — наголосила Ольга Стефанішина.

Вона також зауважила, що бачення Єдиного ринку з боку України відрізняється від підходів тих країн, які лише співпрацюють з ЄС, адже Україна розглядає цей ринок з точки зору повноправного учасника.

Віцепрем’єр нагадала, що Україна вже пройшла унікальний шлях секторальної інтеграції — від енергетики до транспорту, цифрової галузі, митної співпраці тощо, ставши зокрема прикладом для інших країн.

Окрему увагу посадовець приділила потенціалу оборонної промисловості як нового елементу Єдиного ринку ЄС. Вона наголосила, що для зміцнення Євросоюзу у стратегічному вимірі слід відмовитися від протекціоністських підходів та, навпаки, відкривати ринок для сильних і надійних партнерів.

«Якщо політика Єврокомісії щодо дерегуляції та розвитку свобод у межах Єдиного ринку буде успішною, ми отримаємо потужніший ЄС. Ступінь адаптивності, який ми бачили від ЄС після початку повномасштабного вторгнення росії, безпрецедентний. Такого більше ніде не було. Тож якщо зараз ЄС піддається критиці чи відчуває турбулентність — не варто впадати у відчай. Цей Союз уже довів, що здатен адаптуватися до будь-якої реальності», — наголосила віцепрем’єр-міністр.

Наприкінці виступу вона закликала партнерів до сміливих політичних рішень і подолання тактичних побоювань: «Я вірю, що ми вже рухаємося до сильнішого Євросоюзу та Єдиного ринку. Але потрібно подолати певні ментальні бар’єри — між стратегічним розумінням, що приєднання України зміцнює ЄС, і певними застереженнями щодо цього рішення. Вірю, що ми ці бар’єри подолаємо», — сказала Ольга Стефанішина.

Джерело: Служба віцепрем’єр-міністра