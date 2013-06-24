Міністерство охорони здоров’я розширило Перелік дозувань лікарських засобів, які можуть виготовлятися в умовах аптеки з рослинної субстанції канабісу. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Відповідні зміни були затверджені наказом МОЗ України від 16.07.2025 № 1134 "Про внесення змін до Переліку дозувань лікарських засобів, які вносяться до центральної бази даних щодо лікарських засобів, які можуть виготовлятись в умовах аптеки з рослинної субстанції канабісу".

Мета таких змін – розширити можливі варіанти призначення лікарських засобів на основі канабісу, які можуть виготовлятись в умовах аптеки, комбінованими ліками для підвищення доступності лікування пацієнтам, які цього потребують за медичними показами.

Оновлений перелік дозувань лікарських засобів на основі канабісу вже доступний для використання в ЕСОЗ. Ознайомитися з оновленим переліком можна на сайті міністерства: https://cutt.ly/frPIpUBj

В оновленому переліку доступні 14 форм лікарських засобів на основі тетрагідроканнабінолу (ТГК) та 2 комбіновані форми (на основі тетрагідроканнабінолу (ТГК) та канабідіолу (КБД)).

Нагадаємо, що 16 лютого 2024 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis)» №3528-IX. Відповідно до Закону, призначення та відпуск таких лікарських засобів обовʼязково фіксується в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) та здійснюється виключно на підставі е-рецепта.

Функціональність доступна для лікарів та фармацевтів в ЕСОЗ з 1 жовтня 2024 року. Е-рецепт на лікарські засоби на основі медичного канабісу можна виписати в ЕСОЗ за програмою “Екстемпоральні лікарські засоби, виготовлені з рослинної субстанції канабісу” (виключно для пацієнтів зі допустимими станами, визначеними МОЗ). Такі ліки наразі відпускаються в аптеці за власні кошти пацієнта.

Зауважимо, що використання паперових рецептурних бланків на екстемпоральні лікарські засоби з рослинної субстанції канабісу не передбачене законодавством.