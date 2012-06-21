Завтра Президент Петро Порошенко виступить на засіданні Генасамблеї ООН, яка триває у Нью-Йорку. Раніше на своїй сторінці у Facebook він повідомив, що до порядку денного Генасамблеї включено пункт про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України. «На виконання мого доручення успішно проведено роботу щодо включення до порядку денного 73-ї сесії ГА ООН пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України», — написав Президент. На думку Петра Порошенка, це дасть змогу «крізь шквал російської дезінформації» донести до світової спільноти правду про трагічні наслідки окупації РФ Криму і агресії на Донбасі.
За інформацією заступника Глави Адміністрації Президента Костянтина Єлісеєва, на полях асамблеї Петро Порошенко може зустрітися з главою Білого дому Дональдом Трампом, проте цю зустріч остаточно ще не підтверджено. Але до програми перебування Президента України у Нью-Йорку внесено також низку двосторонніх переговорів з лідерами інших країн. Крім того, Петро Порошенко візьме участь у загальнополітичних дебатах і зустрінеться з провідними представниками світового бізнесу та українською громадою.
Окрім обговорення проблем російської окупації Криму та Донбасу, наша делегація планує порушити під час засідання Генасамблеї ООН питання звільнення українських бранців Кремля, а також ситуацію в Азовському морі, де російські кораблі перешкоджають заходу іноземних суден в українські порти, повідомляє УНІАН.
73-я Генеральна асамблея ООН відкрилася у Нью-Йорку 18 вересня. Серед її пріоритетів — питання міграції, захисту довкілля, права людей з обмеженими можливостями, проблеми гендерної рівності і просування сталого розвитку. Загальнополітичні дебати розпочнуться сьогодні і триватимуть до 1 жовтня. За традицією, їх відкриє Бразилія, за нею виступатимуть США як країна, на території якої розташована штаб-квартира ООН. Після Дональда Трампа до учасників Генасамблеї звернуться президенти Туреччини, Мексики, Франції, Ірану і Киргизстану.