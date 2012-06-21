Резолюцію Генасамблеї ООН «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів» підтримали 63 країни. Проти були 19, зокрема Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Іран, Киргизстан, Лаос, М’янма, Нікарагуа, Філіппіни, Російська Федерація, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела та Зімбабве. Утрималися 66 країн, повідомляє Укрінформ.
Документ закликає РФ утриматися від розширення своєї юрисдикції на ядерні об’єкти та інфраструктуру в Криму й містить занепокоєння щодо використання захоплених українських оборонних підприємств. Ідеться й про незаконність зведення кримського мосту, призиву кримчан до російського війська, перешкоджання судноплавству в акваторії Чорного та Азовського морів, активну мілітаризацію півострова тощо.
Резолюція закликає всіх держав — членів ООН співпрацювати з організацією «для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму та утримуватися від будь-яких угод з РФ щодо Криму, які не відповідають цій меті».