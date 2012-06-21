Кабінет Міністрів ухвалив рішення підписати рамкову програму партнерства з ООН на 2018—2022 роки (з доопрацюванням тексту програми протягом трьох днів) і надав повноваження на підписання першому віце-прем’єр-міністрові — міністрові економічного розвитку і торгівлі Степанові Кубіву.
Допомогу ООН надаватиме за чотирма напрямами партнерства: стале економічне зростання, навколишнє середовище і зайнятість; рівний доступ до якісних та інклюзивних послуг і соціального захисту; демократичне врядування, верховенство права і громадська участь; безпека громадян, соціальна єдність і відновлення з особливим акцентом на сході.
Орієнтовний обсяг ресурсів, які передбачено залучити на реалізацію рамкової програми ООН в Україні, становить 675 579 000 доларів на період 2018—2022 років, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
Підписання угоди має відбутися під час тижня ООН, присвяченого Дню ООН 24 жовтня 2017-го, а також з огляду на відзначення цього року 25-ї річниці ООН в Україні.