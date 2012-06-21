Місто готове підключати до опалення школи, дитсадки та лікарні столиці за індивідуальними заявками закладів. У житлові ж будинки міста подача тепла розпочнеться, коли середньодобова температура знизиться до +8 градусів. Про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив мер столиці Віталій Кличко.

«Якщо середньодобова температура повітря нижча за +8, то ми можемо розпочинати опалення житлових будинків. Що стосується лікарень, дитсадків та шкіл, — можемо розпочати подачу тепла не чекаючи зниження температури до вказаних показників. Якщо є заявки від закладів, ми їх підключатимемо до опалення», — зазначив пан Кличко.

Він нагадав, що мережа опалення у Києві — найбільша в Україні і одна з найбільших в Європі, тому аби тепло після старту опалювального сезону дійшло до кожної квартири в більш як 11 тисяч багатоквартирних будинків, технологічно необхідно близько тижня.

«Одних лише труб теплопостачання в столиці — майже 3 тис км. Коли ми запускаємо систему опалення у місті, то потрібно близько тижня, аби вона запрацювала на повну потужність. До того ж, всі знають, що ця система у занедбаному стані, адже роками нічого не ремонтувалося. І зараз ми перекладаємо тепломережі, яким 30, а то й 40 років», — зазначив мер.

За словами пана Кличка, місто поступово переходить до нових технологій та стандартів теплопостачання і теплозбереження.

«Такі технології дають можливість економити тепло, а відповідно і кошти як міста, так і споживачів. Ми робимо все можливе, аби зняти навантаження на мешканців, хоча вчергове хочу нагадати: місто не формує тарифи на тепло. Однак наше завдання — зробити так, аби люди сплачували менше. Тому ми працюємо над утепленням будинків, обліком тепла завдяки будинковим лічильникам. У Києві встановлені такі лічильники у 100% житлових будинків – це найкращий показник в Україні. Ми також продовжуємо програму 70/30, яку почали впроваджувати три роки тому, і яка показала свою ефективність. За цією програмою 70% тепломодернізації фінансує місто, а 30% — мешканці будинку», — підкреслив мер столиці.

Кличко також нагадав, що за нормами оптимальна температура у квартирі під час опалювального сезону — близько +18 градусів.

«Але, якщо говорити про забезпечення комфортної температури, то тут мусимо бути справедливими й говорити про тристоронню відповідальність: «Київенерго» і «Єврореконструкції» як теплопостачальних підприємств, ЖЕКу як організації, що обслуговує мережі всередині будинку, і споживача, який, зі свого боку, теж може вплинути на температуру. Наприклад, утеплити вікна, двері тощо. Якщо ж ви як споживач виконали все, а в квартирі холодно, просимо звертатися на гарячу лінію 1557», — зауважив пан Кличко.

Укрінформ