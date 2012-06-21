На брифінгу 30 березня Київський міський голова Віталій Кличко зазначив, що останнім часом йому дедалі частіше ставлять запитання представники ЗМІ та кияни у соцмережах про те, коли в столиці вимкнуть опалення. Адже в місті встановлюється доволі тепла погода, а під час карантину коштів у людей відчутно бракує.
У відповідь він повідомив, що за нормативами міська влада може прийняти розпорядження про відключення опалення тоді, коли середньодобова температура не буде нижчою за +8 градусів за Цельсієм. За прогнозом погоди до четверга, 2 квітня, в столиці має істотно потеплішати. І якщо нічого не зміниться, то наприкінці тижня опалення в Києві планують вимкнути, завершивши опалювальний сезон.
Він нагадав, що 25 березня вже було відключено від опалення школи, дитячі садки та адміністративні будівлі.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»