Київська адміністрація склала перелік з близько сотні житлових будинків міста, в яких досі невирішені питання початку опалювального сезону. Перелік оприлюднений на сайті міської влади.

Зауважено,  що у цих будинках, зокрема, накопичилися борги за спожиті житлово-комунальні послуги.

У цьому переліку Свято-Троїцький Китаївський чоловічий монастир УПЦ, Київський завод «Агромаш», Державне житлово-комунальне підприємство Національної академії наук України, низка організацій, ОСББ і ЖБК.

З повним переліком проблемних будинків можна ознайомитися ТУТ