Київська адміністрація склала перелік з близько сотні житлових будинків міста, в яких досі невирішені питання початку опалювального сезону. Перелік оприлюднений на сайті міської влади.
Зауважено, що у цих будинках, зокрема, накопичилися борги за спожиті житлово-комунальні послуги.
У цьому переліку Свято-Троїцький Китаївський чоловічий монастир УПЦ, Київський завод «Агромаш», Державне житлово-комунальне підприємство Національної академії наук України, низка організацій, ОСББ і ЖБК.
З повним переліком проблемних будинків можна ознайомитися ТУТ.