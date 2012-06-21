Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаївській міськраді відбулося засідання робочої групи з підготовки до початку опалювального сезону 2020-2021 років. Про це йдеться в сюжеті телекомпанії Суспільне:Миколаїв.
Під час розгляду нагальних питань, з’ясувалося, що у зв’язку із змінами в законодавстві, які почали діяти з січня цього року, опалювальний сезон опинився під загрозою зриву.
Як повідомила голова правління АТ «Миколаївгаз» Тетяна Бузовська після перегляду тарифу на розподіл газу виникли певні проблеми, в результаті чого на двох миколаївських газопостачальних підприємствах накопичилися борги.
Так, на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» борг становить 15,5 мільйонів гривень, а на Миколаївський ТЕЦ борг склав 21 мільйон гривень за надані послуги. Розв’язати питання на місцевому рівні неможливо. Про це заявив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Він запропонував звернутися до народних депутатів від Миколаївщини, уряду та парламенту з тим, аби встановити тариф на газ з реструктуризацією або виплатити різницю в тарифі з державного бюджету. Також він зазначив, що депутати мають проголосувати за договір оферти у другому читання. Інакше нинішній опалювальний сезон в Миколаєві опиниться під загрозою зриву.