Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У фіскальній службі Черкащини підбили піврічні підсумки операції «Урожай-2018». Як повідомила начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС в області Наталія Бойко, за цей час надійшло майже 299 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) із заробітної плати працівників агросектору та 125 млн. грн. — із орендної плати за паї. 67 сільськогосподарських підприємств значно підвищили рівень оплати праці, ще 19 — забезпечили рівень сплати річної розрахункової суми ПДФО вище середньообласного показника. Від «ризикових» платників надійшло 15,6 млн. грн. податку, а до кінця року очікується ще близько 47 млн. грн.
Залучено до оподаткування близько 16 тисяч одноосібників, які самостійно обробляють земельні ділянки площею понад 2 гектари та продають надлишки вирощеної продукції. Уже задекларовано понад 117 млн. грн. таких доходів.
Цьогоріч за рейтингом Міністерства фінансів України Черкаська область — серед найкращих в Україні за темпом сплати податку на доходи фізичних осіб. Одним із ефективних чинників цього стала операція «Урожай», яку успішно реалізують на Черкащині і загалом в Україні. Торік, саме завдяки їй місцеві бюджети краю одержали додатковий мільярд гривень податків. Цього року очікується вдвічі більше.
Нагадаємо, за минулий рік Черкащина увійшла до десяти регіонів України із найбільшою динамікою надходжень податку на доходи фізичних осіб. При цьому область посіла друге місце із цих десяти за сумою додаткових надходжень ПДФО.
Загалом в області з початку року, у тому числі в рамках операції «Урожай», за результатами роботи працівників ДФС Черкаської області роботодавці додатково уклали майже три тисячі трудових угод із найманими працівниками.