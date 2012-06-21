Сільськогосподарська галузь разом із торгівлею, як неодноразово зазначали працівники державної фіскальної служби, найпроблемніші у плані легальної зайнятості населення. Саме тому на Черкащині вже кілька років проводять операцію «Урожай», яка сприяє легалізації доходів населення за рахунок підвищення розміру заробітної та орендної плати за земельні паї, а також збільшенню надходжень до бюджетів.
Як зазначають у Головному управлінні ДФС у Черкаській області, завдяки сумлінним платникам-сільгосппідприємствам бюджети всіх рівнів одержать цього року мільярд гривень податку на доходи фізичних осіб, що майже втричі перевищує позаторішні надходження. Особливо вдячні податківці керівникам і колективам підприємств «Агро-Рось», НВФ «Урожай», Уманського тепличного комбінату, «Кищенці», агрофірми «Маяк», зернової компанії «Хорс», «Тіньки», «Перемога Нова».
Однак в області ще чимало підприємств аграрного сектору, які виплачують мізерну зарплату, несвоєчасно розраховуються з працівниками та за оренду паїв. Операція «Урожай» виявила таких у Смілянському, Уманському, Жашківському, Кам’янському, Монастирищенському і Драбівському районах. Приміром, окремі товариства, обробляючи 4—7 тисяч гектарів землі, виплатили працівникам мінімальну заробітну плату, хоч середній в області заробіток у галузі 6,8 тисячі гривень. Агропідприємства цих районів виплачують власникам паїв необґрунтовано занижену орендну плату за досить високої середньої в області, яка становить 7% нормативної грошової оцінки землі.
Як розповів начальник управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС у Черкаській області Володимир Жаврід, після перевірок під час операції «Урожай» сільгосппідприємствам донараховано понад мільйон гривень платежів, зокрема податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Також під час операції з керівниками та рядовими працівниками підприємств відбуваються бесіди і фахівці роз’яснюють трудівникам норми трудового законодавства.
Завдяки операції оформлено багато найманих працівників, відчутно зросли додаткові надходження податку на доходи фізичних осіб. Останнім часом чисельність працівників на сільгосппідприємствах значно зросла, збільшилися фонд оплати праці й середня заробітна плата в галузі. До оподаткування залучено чимало одноосібників, які самостійно обробляють земельні ділянки площею понад 2 гектари і продають надлишки вирощеної продукції. Задекларовано десятки мільйонів гривень доходів і техніки, зокрема тракторів і комбайнів, які використовують для одержання доходів.
Як повідомили в Головному управлінні ДФС у Черкаській області, до кінця року очікується надходження майже 384 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб з оренди паїв. Торік було 323 мільйони гривень.