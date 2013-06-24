Оператори газотранспортних систем Польщі та України домовилися тимчасово збільшити рівень гарантованої пропускної потужності в напрямку України з 6,4 до 12,4 млн куб м добу. Частину додаткової потужності буде запропоновано вже під час щомісячного аукціону на липень 2025 року, який відбудеться 16 червня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За ініціативи Міненерго оператори ГТС провели серію технічних переговорів і досліджень, спрямованих на визначення потенційних варіантів забезпечення додаткових можливостей транспортування газу до України. Як результат – досягнення вищезазначеної угоди.

«Ми постійно працюємо над диверсифікацією поставок і розширенням існуючих маршрутів. Це важливе рішення, оскільки польський маршрут – один з найважливіших напрямків імпорту газу в Україну, – наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко. – Роль цього маршруту лише зростатиме, адже газотранспортна система Польщі забезпечує доступ до диверсифікованих джерел природного газу, зокрема скрапленого газу з усього світу».

Для забезпечення стабільної потужності на більш постійній основі Gaz-System здійснює реконструкцію ГВС «Германовичі». Раніше у травні оператори газотранспортних систем погодилися продовжити пропозицію існуючої гарантованої потужності на 2025/2026 газовий рік.