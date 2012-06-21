Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Чимало роздрібних операторів ринку пального в Україні знизили ціни на свою продукцію. Про це інформує консалтингова компанія «А-95».
Так, за її даними, компанія БРСМ-Нафта зменшила вартість 1 літра бензину марки А-92 та А95 на 50 копійок (ціни відповідно стали 18,43 та 19,43 гривень). Вартість літра дизельного пального в мережі цих АЗС також зменшилася на 50 копійок і становить 18,23 гривні.
Мережа KLO зменшила вартість бензину А-92 і А-95 на 60 копійок за літр і ціна зараз становить відповідно 20,99 та 21,99 гривень за літр.
Мережа Авантаж 7 знизила вартість бензину марок А-92 і А-95 на 50 копійок. Тепер купити літр бензину цих марок можна відповідно за 16,95 та 17,95 гривень.
Роздрібна мережа Mango знизила вартість бензину А-92 і А-95 та дизельного пального на 50 копійок за літр. Тепер ціна цих нафтопродуктів відповідно становить 18,39; 19,39 та 18,29 гривень за літр.
Однак, як свідчить інформація, великі мережі поки що не знижували цін на свою продукцію.
Середня ціна бензину марок А-92 та А-95 в Україні зараз становить відповідно 21,67 та 22,67 гривень за літр.