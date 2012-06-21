Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Операторів мобільного зв’язку можуть оштрафувати на суми від 17 до 85 тисяч гривень за те, що вони не надаватимуть швидкість передавання даних, яку заявляли.
Про це йдеться в ухваленому в першому читанні законопроєкті «Про електронні комунікації». Згідно із цим документом, держава отримує повне право регулювання цією сферою послуг — вона може встановлювати свої правила, обов’язки та принципи, які повинні виконувати всі фігуранти ринку електронних комунікативних послуг.
Також, згідно з ухваленим у першому читанні проєктом закону, оператори мобільного зв’язку не можуть надсилати спам-повідомлення. За порушення цією норми, їх може бути оштрафовано на суму 1700—8500 гривень.
Оператори також повинні самі передавати державним органам влади інформацію щодо геолокації абонентів. Перші можуть використовувати однакові частоти, а також мають право вільно їх розподіляти. Уся інформація щодо місця знаходження конкретного користувача мобільних послуг та його пересування на місцевості має передаватися державі.