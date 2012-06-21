Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Опішне на Полтавщині відоме не тільки традиціями гончарів, а й своїми історичними будівлями, в одній із яких розташовувалася місцева аптека. Але у місцевій громаді, мабуть, подумали, що таке просторе приміщення для аптеки завелике й вирішили використати його під територіальний центр соціального обслуговування населення, який, поки що, тісниться у підвальних приміщеннях селищної ради.
Історичну будівлю наразі перекривають, ремонтують ізсередини, потім від реставрують фасад. По завершенні робіт у ній вистачить місця і для кабінету масажиста, перукаря, сольової кімнати, і навіть для дозвілля та репетицій творчого колективу.