Кілька годин тому Huawei офіційно анонсував «вбивцю iPad Pro», що працює на базі новітнього процесора Kirin 990 - Huawei MateBook Pro.
У мережі вже з'явилися перші якісні зображення новинки.
Пристрій оснащений 10,8 дюймовим екраном з роздільною здатністю 2К, рамки якого займають не більше 5 мм.
Що стосується акумулятора, то його ємність становить майже 7250 мАг. Huawei MateBook Pro підтримує бездротову зарядку, потужністю дорівнює 15 Вт, а також дротову – 40 Вт.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»