29 квітня 2020 року на відстані трохи більше 6 мільйонів кілометрів від Землі пролетів потенційно небезпечний астероїд 1998 OR2. Завдяки своїм значним розмірам, близько двох кілометрів, об'єкт можна було спостерігати навіть в аматорські телескопи, чим і скористалися астрономи в усьому світі.
Астероїд 1998 OR2, відкритий 30 червня 1987 года, відноситься до групи Амура. Один обертнавколо Сонця він робить за 1345 земних днів або 3,68 земного року, максимально віддаляючись від світила на 561 мільйон кілометрів і наближаючись на 152 мільйони кілометрів.
У 2020 році астероїд пролетів повз Землю 29 квітня о 12 годині 56 хвилин за київським часом. Наступна зустріч 1 998 OR2 і нашої планети відбудеться 16 квітня 2079 року. У цей день він промчить на відстані всього 1,77 мільйона кілометрів від Землі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»