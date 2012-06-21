У заповіднику на острові Борнео турист зняв на камеру зворушливий епізод: орангутанг простягнув руку допомоги людині.
Тварина побачила, як чоловік майже по груди стоїть у каламутній водоймі, і порахував, що людина знаходиться в небезпеці.
Цю історію розповіла Daily Mail.
Як з’ясувалося, на фото виявився працівник парку. У момент, коли до нього підійшов орангутанг, він чистив резервуар з водою від змій, щоб убезпечити мешканців парку. Від допомоги орангутанга чоловік відмовився. Це пояснюється правилами безпеки: яким би добрим не здавався орангутанг, він все одно залишається дикою твариною, чиюповедінку передбачити не можна.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»