З початку осені цього року набула чинності постанова Національного банку України №42, згідно з якою всі фінансові установи повинні на постійній основі знаходити ризиковані фін­операції своїх клієнтів — фізичних осіб і повідомляти про це Держфінмоніторинг. Ідеться про транзакції на суму понад 150 тисяч гривень. Ще влітку чимало експертів зазначало, що все це навантажуватиме банки, а їхні клієнти неабияк нервуватимуться. Висловлювали точку зору, що це може призвести до блокування угод з рухомим та нерухомим майном (адже такі транзакції набагато більші, ніж 150 тисяч гривень) і спричинити відтік депозитів клієнтів- фізосіб.

«УК» намагався з’ясу­вати можливі наслідки дії вище­згаданої постанови Нацбанку. Чи спричинило це великі проблеми і якщо так, то як їх нівелюють чи розв’язують?