На острові Суматра в Індонезії виявлений новий вид орангутангів.
Про це повідомила міжнародна група учених, яка досліджувала ізольовану популяцію мавп, що мешкають на південь від ареалу суматранських орангутангів, інформує Current biology.
Вивчивши геноми 37 особин, учені дійшли висновку, що предки представників нового виду - його назвали тапанулійським відокремилися від предків двох відомих видів приблизно 3,38 мільйона років тому. Предки суматранських і калімантанських орангутангів розділилися, за оцінкою дослідників, значно пізніше – майже 674 тисяч років тому.
Учені також порівняли череп дорослого самця з групи Батанг-тору, який був знайдений в 2013 році, з черепами 33 орангутангів з інших місцевостей, і знайшли істотні відмінності – зокрема, черепи тапанулійських орангутангів виявилися менше черепів інших видів.
Крім того, у цих мавп більш кучерява шерсть і яскравіше окреслена рослинність на обличчі.
Вчені заявили, що такі мавпи знаходяться під загрозою зникнення – єдина відома популяція налічує менш як 800 особин.