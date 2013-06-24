Кабінет Міністрів ухвалив розроблений Фондом держмайна та Міністерством економіки проєкт постанови «Деякі питання оренди державного та комунального майна у період дії воєнного стану» зі спрощеним порядком оренди. Ухвалений порядок надає орендарям знижки до 100% та пільгові умови.

За словами в.о. голови Фонду держмайна Ольги Батової, знижки отримають орендарі на всій території України, а чинність постанови охоплює весь період з початку запровадження воєнного стану.

«До кінця року повністю звільнено від орендної плати орендарів у місцях, де тривають бойові дії, а до 30 вересня — в тих областях, які постраждали від війни. До 30 травня за оренду держмайна не сплачуватимуть в областях з наявною загрозою бойових дій. У всіх інших регіонах орендарі об’єктів держмайна отримують знижку 50%, а орендарі єдиних майнових комплексів сплачуватимуть на 25% менше», — заявила Ольга Батова.

Вона зазначила, що у разі проведених оплат оренди від початку дії воєнного стану сплачені кошти буде зараховано орендарям у майбутні періоди, після завершення чинності знижок.