Уряд змінив правила малої приватизації та зробив відкриті онлайн­аукціони обов’язковими для продажу орендованого державного і комунального майна. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. Відтепер орендоване державне та комунальне майно, в якому провели ремонт або модернізацію, продаватиметься лише через відкриті онлайн­аукціони у Prozorro.Продажі.

За словами очільниці уряду, раніше часто застосовували механізм позаконкурентного викупу: майно брали в оренду, вкладали кошти в ремонт чи модернізацію (так звані невід’ємні поліпшення), після чого орендар отримував право викупити об’єкт без аукціону та за значно нижчою ціною.

«Через це громади і держава недоотримували кошти», — наголосила Юлія Свириденко. За оцінками Transparency International Ukraine, у середньому на 45% менше, ніж через відкриті аукціони.

Прем’єр­міністр зазначила, що лише у 2021—2024 роках відкриті аукціони забезпечили понад 3 млрд грн надходжень — удвічі більше, ніж викупи.

«Тепер ціну формуватимуть конкуренція та ринок. Водночас ми зберігаємо захист для добросовісного бізнесу: підтверджені інвестиції орендаря у невід’ємні поліпшення компенсуватимуться або зараховуватимуться під час остаточного розрахунку», — зазначила Прем’єр­міністр, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

У Мінекономіки очікують, що рішення підвищить надходження до бюджетів різних рівнів, сприятиме конкуренції та чесному продажу державного майна. Це рішення встановлює для орендарів передбачуваність та захист їхніх інвестицій, здійснених у капітальний ремонт державного та комунального майна, і допоможе швидше повертати неефективні активи в економічний обіг.