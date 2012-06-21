Український ринок органічної продукції має величезний потенціал, але розвиток стримує брак ефективного регулювання галузі. Відповідний закон досі не запрацював, тому жодного вітчизняного виробника не сертифіковано за українським законодавством, а органічна продукція нерідко стає об’єктом фальсифікації. Про це йшлося під час регіонального круглого столу «Органічне виробництво: нові можливості для МСБ та сталого розвитку сільських територій», який відбувся у Луцьку.
Кабінет Міністрів ухвалив лише третину актів, передбачених Законом України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини». Нормативні прогалини на ринку органіки призводять до численних порушень і не дають змоги розвиватись органічному виробництву. Україна входить до 20 країн з найбільшим земельним банком під органічним виробництвом. Натомість площа сертифікованої органічної землі становить понад 410 тисяч гектарів, а це лише 1% загальної площі сільгоспугідь.
Сегмента органічного сільського господарства не відображає державна система статистики. Прогалини законодавства унеможливлюють створення самого органа з оцінки відповідності (сертифікації) у сфері органічного виробництва. Як наслідок, нема реєстру виробників органічної продукції.
Щоправда, в деяких регіонах діють місцеві цільові програми підтримки. Їх ухвалено у Волинській, Житомирській та Чернігівській областях. Але загальнодержавної проблеми вони, певна річ, не розв’язують.
А попит на українську органічну продукцію на зовнішніх ринках зростає. Експорт нашої продукції у 2016 році сягнув 73 мільйонів євро, продемонструвавши зростання на 20 мільйонів євро на рік. Серед основних імпортерів органічної продукції з України — Німеччина, Польща, Велика Британія, Австрія, Італія та Швейцарія. 47% експорту становлять зернові, серед інших вагомих позицій — насіння, олійні культури, молочні продукти та мед.