На виконання Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», що набуває чинності 2 серпня 2019 року, в Міністерстві аграрної політики та продовольства розпочали розробляти нормативні документи, які мають упорядкувати діяльність у цій галузі, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Так, передбачено створення та введення в дію нового Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції. Щоб потрапити до цього реєстру, органи сертифікації повинні мати акредитацію відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» у відповідній галузі, належну матеріально-технічну базу, не мають права самі займатися торгівлею цією продукцією тощо. Міністерство приймає заявки від компаній, які бажають бути в згаданому реєстрі (перелік необхідних для цього документів та вимог є на сайті Мінагрополітики).
Також відповідно до вимог закону про органічне виробництво запроваджується чіткий механізм державного контролю за діяльністю операторів органічного ринку та органів сертифікації: моніторинг органічної продукції на ринку; перевірка діяльності органів сертифікації; вибіркова перевірка діяльності операторів ринку.
За порушення законодавства в галузі органічного виробництва встановлюється відповідальність. Зокрема за введення в обіг або реалізацію органічної продукції без відповідного сертифіката для юридичних осіб передбачено накладення штрафу в розмірі восьми мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб — підприємців — п’ять мінімальних заробітних плат. За порушення закону для органів сертифікації передбачено накладення штрафу в розмірі від п’яти до 24 мінімальних заробітних плат.
Окрім того, власники торгових марок, які містять напис «органічний», «біо-», «еко-» тощо, мають право використовувати такі написи протягом 18 місяців з дня набрання чинності закону про органічне виробництво. Після 2 лютого 2020 року використання таких написів можливе виключно за умови наявності чинного сертифіката, виданого суб’єктом, внесеним до Реєстру органів сертифікації.