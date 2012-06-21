Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У Лисянці на Черкащині відвідувачі продовольчих магазинів із задоволенням купують огірки, вирощені місцевим підприємцем Валентином Стецьким. Росте городина в домашній теплиці. До того ж вирощує її овочівник за всіма нормами як екологічно чисту продукцію, що засвідчують і лабораторні дослідження. Зʼявляються хрусткі, соковиті овочі на прилавках уже ранньою весною.
Набувши за добрий десяток років вирощування ранніх овочів неабиякого досвіду (Валентин, як мовиться, і днює, й ночує в парниках) тепер підприємець стає ще й вправним реалізатором: у зв’язку з карантином, організував доставку огірків на замовлення прямо споживачам додому. Добре, що завдяки турботам підприємця та його сімʼї, врожаї видаються на славу.
Однак, щоб досягти високого результату, потрібно цілий рік напружено працювати. Як розповів Валентин Михайлович сайту viche.ck.ua, у холодну пору року весь час підтримує температурний режим, слідкує за станом рослин. По закінченні сезону, аби забезпечити додержання вимог технології, міняє в теплиці ґрунт, перед тим перевіривши його склад у лабораторії. Для підживлення рослин використовує лише органічні добрива, ніяких хімічних препаратів, стимуляторів.
Вдячні жителі районного центру та й усієї округи за таку турботу. Задоволений і сам підприємець: його працю гідно оцінюють покупці.