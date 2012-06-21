Перше установче засідання нового уряду провів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Роботу присвятили підготовчим і технічним кадровим питанням. «Перед нами серйозні виклики — економічні, соціальні, політичні. Ми свідомі, що вирішення задач буде нелегким. Тому на наступне чергове засідання Кабміну ми готуємо ті рішення, які відображають озвучені мною в парламенті тези — від упровадження реформ до готовності країни до можливого спалаху китайського коронавірусу», — заявив Денис Шмигаль. Тож уряд вирішив посилити оперативний штаб з питань запобігання занесенню та поширенню в Україні коронавірусу 2019-nCoV, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Загалом новий уряд продовжить зважену фіскальну політику й конструктивну співпрацю з Міжнародним валютним фондом та іншими кредиторами України, запевнив Прем’єр.
Він зазначив, що Кабінет Міністрів готовий до нових викликів й активніше просуватиметься на шляху реформ та подальшої інтеграції з Європейським Союзом.