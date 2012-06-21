Нині мешканці майже 33 тисяч багатоквартирних будинків в Україні, які вступили в ОСББ, почали впроваджувати енергоефективність. І паралельно — інноваційні рішення з імплементації закону про ЖКП. Про це на засіданні національної ради ОСББ наголосив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
«Управління — це насамперед облік. Триває встановлення лічильників теплової енергії. З профільними міністерствами, комунальними підприємствами й муніципалітетами опрацьовуємо питання впровадження обліку водопостачання. Це дасть змогу зменшити як тепловтрати всередині будинків, так і навантаження на комунальні підприємства», — зазначив урядовець.
З наступного року в ОСББ з’явиться можливість співпрацювати з Фондом енергоефективності за напрямом модернізації та зменшення споживання енергії. «Почнемо енергетичну сертифікацію. Будинки, які її пройдуть, отримають чіткі рекомендації з упровадження енергоефективних заходів. Уже підготовлено перших енергоаудиторів і видано перші енергетичні сертифікати будинків», — розповів Геннадій Зубко.
Процедури Фонду енергоефективності тестуватимуть на обраних перших 10 ОСББ з різних областей, які різняться кількістю співвласників, субсидіантів і площею. Буде отримано вдосконалені процедури — від енергоаудиту до безпосередньо впровадження енергоефективних заходів, повідомляє служба віце-прем’єр-міністра.
Після запровадження монетизації субсидій ОСББ вже не залежатиме від субсидіантів. Кошти від держави надходитимуть на рахунок конкретного домогосподарства, яке самостійно сплачуватиме за кожну надану житлово-комунальну послугу.
Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»