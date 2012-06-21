Підсумки співпраці Луганщини та спільного проекту ЄС із ПРООН «Будуємо Європу в Україні» вражають. Упроваджено енергоефективні заходи в ОСББ, на соціальних і медичних об’єктах. Ще один позитивний проект — будівництво мосту через Сіверський Донець, що з’єднує Сєверодонецьк і Лисичанськ, який підірвали бойовики ще в 2014 році.
«Це приклад того, як міцно можна з’єднати два береги — Україну та країни ЄС. Упевнений, що подальша наша співпраця буде ефективною та плідною», — підкреслив заступник голови ОДА Юрій Клименко, вітаючи учасників публічної презентації проектів і можливостей співпраці з ЄС для Луганщини.
Прес-аташе Представництва ЄС в Україні Давід Стулік зауважив, що Представництво ЄС надає Луганщині не лише гуманітарну допомогу, а й підтримує процеси децентралізації, сприяє малому бізнесу через гранти, створює робочі місця, відновлює громадську інфраструктуру та вживає інших заходів, спрямованих на відбудову й розвиток області.
Участь у заході взяли представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування і громадських організацій області. Мета інформаційної кампанії «Будуємо Європу в Україні» — пояснити важливість реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, поширити європейські цінності та підвищити рівень обізнаності українців про розвиток відносин між Україною та ЄС.
Луганщина — двадцята область, яку відвідує делегація Представництва ЄС в Україні.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»