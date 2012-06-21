Ощадбанк отримав виконавчі документи Київського апеляційного суду, які є підставою для стягнення з Росії 1,3 мільярда доларів активів, які перебувають на території України, на користь банку. Це рішення ухвалили в межах рішення Міжнародного арбітражу у справі щодо компенсації експропрійованих у Криму активів.
Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.
«Наразі Ощадбанк здійснює всі необхідні процесуальні дії для відкриття виконавчого провадження та належного захисту своїх інтересів, які було порушено внаслідок незаконних дій Російської Федерації на території Криму, та відшкодування спричинених збитків», — повідомили в Ощадбанку.
Там зазначають, що отримання ухвали суду надало банку право виконати рішення Міжнародного арбітражу на території України. Окрім оновної суми компенсації у розмірі 1,3 мільярда доларів, Ощадбанк отримає право на стягнення відсотків за боргом Росії.