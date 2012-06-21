Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Мешканка одного із сіл Теребовлянського району на Тернопільщині захотіла придбати трактор. І по-сучасному — через всесвітню павутину. Але навіть їй на гадку не спало, що може потрапити в тенета ошуканців. На якомусь сайті надибала потрібне їй оголошення. Зв’язалася згодом із чоловіком, який твердив, що продає трактор. Порозмовляла, узгодила всі умови справи. Продавець, щоправда, зажадав, аби пані спочатку оплатила, а відтак він відправить відповідний товар.
Проте покупець не проявила пильності. І провела кілька платежів. На банківський рахунок спритника перерахувала 170 тисяч гривень. Отримавши гроші, зловмисник просто вимкнув телефон. Ошуканій жінці довелося звернутися із заявою до працівників Теребовлянського відділу поліції. Тож тепер обставини цього шахрайства встановлюють правоохоронці.