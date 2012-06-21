Під час осінньої призовної компанії зафіксовано близько 70% не явки призовників до військових комісаріатів. Такі дані оприлюднили у прес-службі Сухопутних військ Збройних сил України на сторінці у Facebook, передає УНН.
«Проте проблеми з тими, хто уникає строкової служби у війську не бракує. Близько 70 відсотків неявки призовників до військових комісаріатів. З них майже третина перебувають у розшуку. Тож згідно із законодавством представники військових комісаріатів мають право вручати повістки будь-де», — зазначили у ЗСУ.
Також у ЗСУ нагадали, що за ухиляння від обов’язкової служби у війську світить реальний термін ув’язнення — до трьох років.