У Кам’янці на Черкащині завершився XV Всеукраїнський дитячий музичний конкурс пам’яті П.І. Чайковського. Це єдине у світі змагання, в якому беруть участь діти з маленьких містечок і селищ — таких, як Кам’янка.
Історія міста тісно пов’язана з іменем великого композитора. Тут він створив понад 30 музичних творів, серед яких опера «Євгеній Онєгін» і балет «Лебедине озеро». Саме до Кам’янки з’їхалися діти з усіх куточків України, щоб узяти участь у конкурсі. Їх привітала директор Кам’янського державного історико-культурного заповідника Галина Таран. Меценат, засновник та керівник центру культурних ініціатив «Відповідальне майбутнє» Вікторія Зубенко зауважила, що Лускунчик на емблемі конкурсу цього року змінив бронежилет, який свідчив про війну в Україні, на фрак, що пов’язують із надією на мирне і щасливе життя українців.
Учасники конкурсу порадували публіку, членів журі й педагогів гарними, впевненими та артистичними виступами. У різних номінаціях відзначено багато талановитих виконавців. Звучали твори українських та закордонних авторів. І звісно, незабутнього Петра Чайковського.
Учасники конкурсу зустрілися в історичному музеї з майстром народної творчості Ольгою Отнякіною-Бердник і мали змогу оглянути експозицію й поласувати солодощами, стати учасниками «Ранкового чаю з П.І. Чайковським».
Педагоги ж поспілкувалися з головою журі — українсько-шведською піаністкою, директором Українського інституту в Стокгольмі Наталією Пасічник, яка розповіла про нові тенденції та проблеми в сучасній музичній педагогіці.
Під час підбиття підсумків усі конкурсанти, педагоги, члени журі та організатори отримали подарунки, а лауреати та їхні вчителі — грошові винагороди.
Справжньою музою, натхненницею конкурсу юних музикантів давно стала багаторічний член журі проректор Національної музичної академії України Леся Олійник. Щороку вона забезпечує конкурсантів відзнаками Національної спілки композиторів України, Міжнародної музичної ради та музичної академії. Завдяки її сприянню найталановитіші переможці конкурсу, отримавши добрий старт у Кам’янці, стали студентами Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського.
Всеукраїнський дитячий музичний конкурс у Кам’янці відзначив 15-річчя. На ньому виросло не одне покоління юних музикантів. Рік у рік він тримається на ентузіазмі відданих йому людей, зібрав багатьох, для кого діти, мистецтво і духовність — найважливіші цінності.