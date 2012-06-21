За результатами січня — листопада 2018 року зовнішньоторговельний обіг продукції агропромислового комплексу досяг $21,9 млрд, або 23,1% всього зовнішньоторговельного обігу України. Вітчизняний аграрний та харчовий експорт за цей період збільшився на $621,4 млн порівняно з аналогічним періодом 2017 року та становив $17,02 млрд.
Про це розповіла заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева. «Торік експорт вітчизняної аграрної та харчової продукції продемонстрував рекордні результати та сягнув майже $18 млрд. Цього року маємо всі підстави очікувати кращих показників, які є результатом впливу багатьох сприятливих факторів», — підкреслила Ольга Трофімцева.
За словами заступника міністра, основу агрохарчового експорту в 2018 році становили зернові культури з часткою 38,1%, олії — 23,4% та насіння олійних культур — 10,5%. Окрім того, українські виробники активно експортували м’ясо та субпродукти домашньої птиці на суму $471,9 млн, цукор — $196,6 млн, шоколад та інші продукти з вмістом какао — $158,4 млн, хлібобулочні, кондитерські вироби — $140,8 млн, олію соєву — $139,5 млн тощо.
Ольга Трофімцева додала, що експорт продукції рослинництва за даний період зріс на $489,1 млн та становив $15,7 млрд. При цьому вартість експорту української продукції тваринництва також зросла майже на $132,3 млн до $1,3 млрд, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
«Регіональна структура аграрного та харчового експорту залишилася стабільною: найбільшим ринком для нас були країни Азії, куди експортовано вітчизняної продукції на $7,3 млрд за 11 місяців 2018 року. Друге місце посідають країни Європейського Союзу — $5,6 млрд. Третє місце за країнами Африки з результатом експорту $2,2 млрд», — резюмувала Ольга Трофімцева.