З ініціативи Президента Володимира Зеленського було розроблено Концепт посилення стійкості демократії в Україні. Це рамковий документ, який стане основою для дорожньої карти реформ і в якому буде враховано пропозиції реформ від наших партнерів і власні напрацювання, зокрема антикорупційну програму. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на форумі «Прозоре відновлення: як попередити реалізацію корупційних ризиків», повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

«Державна антикорупційна програма — це 1700 заходів у 15 галузях. Це плани з упровадження 63 нових цифрових продуктів, які дадуть змогу істотно зменшити можливості для будь-яких зловживань. Важливо, що всі міністерства повинні затвердити власні актуальні антикорупційні програми. Ці антикорупційні ініціативи стануть одним із ключових напрямів єдиного Плану реформ до 2027 року», — підкреслив Денис Шмигаль. Як зауважив Прем’єр, Україна вже має від партнерів документи із пропозиціями щодо реформ, зокрема маяки МВФ, положення Угоди про асоціацію з ЄС, вимоги для отримання макрофінансової допомоги ЄС, сім рекомендацій Європейської комісії, План для України в межах програми ЄС Ukraine Facility, рекомендації щодо реформ від США, економічні реформи, які обговорюють зі Світовим банком.

Країна рухається й за іншими важливими пріоритетами: розбудова антикорупційної вертикалі; зміни в управлінні держпідприємствами; диджиталізація і дерегуляція; прозорість у закупівлях; контроль за використанням коштів міжнародних партнерів.