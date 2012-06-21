Днями Міністерство освіти і науки затвердило оновлений графік проведення ЗНО в Україні. І столичні школи будуть ним керуватися. Так, з 15 до 17 червня у закладах середньої освіти міста пройде пробне ЗНО для учнів за бажанням. Основне ж зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться з 25 червня 2020 року. Графік і місця його проведення буде оприлюднено на сайті Департаменту освіти і науки КМДА. Як і усю інформацію з цього приводу, яка може знадобитися або зацікавити киян.
Про це під час брифінгу 26 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Він також повідомив, що розсилку запрошень до дитсадків згідно з поданими заявками та електронною чергою Департамент освіти КМДА поновить також з 1 червня. Від цієї дати батьки можуть подати документи на зарахування дітей до дитсадків в електронному вигляді.
А для вступу до перших класів шкіл міста мамам і татам слід подати до цих закладів оригінали документів. Їх прийматимуть там з 1 червня до 1 вересня 2020 року.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»