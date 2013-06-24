Стрімкий розвиток IT-індустрії в Україні диктує свої умови ведення бізнесу. Це сприяє глобальній діджиталізації таких сфер життя, як проведення валютних операцій на ринках, розширення соціальних мереж і відкриття онлайн-казино.

Нові напрямки IT-бізнесу на українському та світовому ринку

Пандемія 2020 року дала різкий поштовх до розвитку IT-індустрії не лише в Україні, а й у всьому світі. Стрімко почали з'являтися нові напрями, що дозволяють людям заробляти гроші та відпочивати, не виходячи з дому. Цьому також сприяло підписання указу про легалізацію онлайн казино на території України.

Особливості розвитку IT-галузі в Україні

Підвищення рівня кваліфікації українських фахівців у IT-сфері призвело до стирання граней між ними та закордонними айтішниками.

Пріоритети

Цифровізація банківської системи спрощує проведення транзакцій між казино Кінг та клієнтами, а також забезпечує максимальний рівень безпеки та конфіденційності. Проте, прагнучи вивести галузь в Україні на світовий рівень, деякі IT-фахівці нехтують дотриманням послідовності та скрупульозного опрацювання окремих сегментів. Цій проблемі останнім часом приділяється велика увага, що дозволяє мінімізувати кількість упущень та помилок, що призводять до сумних наслідків.

Також керівництво онлайн-казино Кінг наголошує на підвищення рівня соціальної відповідальності своїх співробітників, що позитивно впливає на продуктивність та якість виконання завдань.

Аутсорсинг

Серед солідних платоспроможних платформ в Україні слід зазначити казино Кінг. Бажання вітчизняних айтішників співпрацювати з іноземними замовниками зумовлене такими факторами:

· Висока оплата праці;

· Оволодіння іноземною мовою на професійному рівні;

· Підвищення кваліфікації для прискорення кар'єрного зростання.

Також багатьох фахівців приваблює перспектива отримання роботи за кордоном із наступним переїздом.

Основні перешкоди

Головними складнощами, що постають перед IT-фахівцями казино Кінг та інших компаній, є:

· Високий рівень конкуренції з боку як вітчизняних, так і іноземних фірм;

· Недосконалість закону про оподаткування цієї сфери;

· Дефіцит навчальних закладів, які займаються підготовкою фахівців у IT-сфері.

До основних проблем також варто віднести низький рівень мотивації та відсутність можливості довгострокового планування, зумовленого воєнними діями на території України. Однак, незважаючи на всі складнощі, вітчизняні айтішники продовжують стрімкими темпами рухатися вперед, оскільки впевнені у перспективності своєї спеціальності, стабілізації економіки та збільшенні кількості іноземних інвесторів.

Роман МОШКІН

для "Урядового кур'єра"