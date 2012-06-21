Майже 7,5 млн грн державної субвенції спрямують на придбання шкільного транспорту для чотирьох опорних навчальних закладів Рівненщини. Ці автобуси не прості, а спеціально обладнані для дітей з особливими потребами. Тож загалом майже вісім сотень учнів, які проживають за понад три кілометри від своїх шкіл, тепер комфортніше діставатимуться на навчання. Зокрема в Немовицьку загальноосвітню школу I—III ступенів, Клесівську ЗОШ I—II ступенів-ліцей, Великоомелянський навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія» та Цепцевицьку ЗОШ I—III ступенів.
Як пояснив начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Григорій Таргонський, ці кошти спрямовують саме в опорні заклади, адже така вимога відповідної постанови Кабінету Міністрів України. Серед умов — співфінансування з місцевих бюджетів. Райони, куди спрямують кошти субвенції, надаватимуть 30% коштів. Автобуси зможуть обслуговувати й інклюзивно-ресурсні центри для дітей з особливими потребами. Такі центри діють у Немовичах, Клесові, Сарненському та Рівненському районах.