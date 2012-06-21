Майже 50 метрів дерев’яного настилу пішохідного мосту відремонтували за гроші Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ремонтні роботи виконали за день. Часткову реконструкцію важливого об’єкта у Станиці Луганській успішно завершено, внаслідок чого перехід мосту став легшим і безпечнішим, що особливо важливо взимку. МКЧХ організував і проконтролював заміну зламаних дерев’яних конструкцій, яку було узгоджено з усіма сторонами та проведено спеціальною компанією.
«Щоденно цим мостом користуються тисячі людей. Літнім, хворим і людям з інвалідністю нелегко було перетнути його. Хоч ці ремонтні роботи — не повноцінна реконструкція, яку ми пропонували й над якою працюємо, відтепер перехід мосту стане безпечнішим, — каже Вальтер Грос, керівник представництва МКЧХ. — Безпечніший міст — це нагальна гуманітарна потреба, і ми й надалі співпрацюватимемо з усіма сторонами, щоб знайти взаємоприйнятне рішення цього питання».
За його словами, переговори про заміну зруйнованої частини мосту МКЧХ веде впродовж останніх 18 місяців, він готовий діяти як нейтральний посередник для пошуку взаємоприйнятого рішення.
У Станиці Луганській пам’ятають, як після вибуху 2015 року та руйнування мосту найвідчайдушніші добиралися до Луганська мотузяною драбиною. Потім умільці спорудили дерев’яні сходи, які теж не кожному старому під силу здолати. Але й та конструкція поступово стала непридатною.
За даними Луганського прикордонного загону, міст, рух на якому розраховано на дві з половиною тисячі пішоходів, щодня долають майже 8 тисяч охочих перетнути лінію розмежування. У Луганській області працює єдиний такий КПВВ — у Станиці Луганській. Щоправда, є чудово обладнаний з українського боку КПВВ у Золотому. Він міг би дати змогу долати лінію розмежування пішки й на автомобілі. Але навіть цими днями, коли КПВВ у Станиці Луганській не працював у зв’язку з ремонтом дерев’яної частини мосту, дорожній коридор через Золоте не відкрили з боку самопроголошеної республіки.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»