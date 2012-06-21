Відразу три унікальних астрономічних явища очікуються у ніч 31 січня
Три астрономічних явища – місячне затемнення, супермісяць і блакитний Місяць – співпадуть у ніч 31 січня.
Про це повідомляє AccuWeather.
Востаннє подібне траплялося 30 грудня 1982 року для Східної півкулі та 31 березня 1866 року для Західної.
Повне місячне затемнення зможуть побачити лише жителі центральної та західної частин Північної Америки. «Блакитний кривавий супермісяць» почнеться на світанку 31 січня.
Під час повного місячного затемнення Місяць опиняється в тіні Землі. Блакитним Місяцем називається другий повний місяць, що припадає на один календарний місяць. А супермісяць – це момент найбільшого зближення Місяця і Землі.