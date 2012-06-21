У видавництві «Український пріоритет» готують до друку історичний роман херсонської письменниці Оксани Зененко «Останній лицар гетьмана». Авторка пропонує читачеві перенестися в доленосну епоху Гетьманщини й ніби на власні очі побачити бурхливі події визвольної війни гетьмана Петра Дорошенка.
Таємнича доба козацької України з її славними воїнами й загадковими лицарями-характерниками завжди вражає. Разом з героями роману пережити дивовижне кохання й зануритися в бурхливі події минувшини, відчути смак перемог і дізнатися причини гірких поразок. Усе це, нібито залишаючись непоміченим, відгукується в сьогоденні.
Письменниця розмістила на своєму сайті зображення обкладинки книжки на тлі гетьманської резиденції в Чигирині на Черкащині. На Замковій горі в цьому місті відбувається багато подій, описаних у книжці.