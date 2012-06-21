Вдивляюся в обличчя гранатометника на фото, у його спокійний упевнений погляд. Сергій немов хоче сказати нам: «Усе гаразд, вони не пройдуть». Італійський фотограф Роберто Травано зафіксував гранатометника 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців бійця Сергія Кобченка у відділенні тактичного розвантаження в авдіївській промзоні взимку 2017-го. А 25 квітня Кобченко загинув.
Фото канівця вже стало для світу одним із символів війни в Україні. Світлина з канівцем отримала «золото» міжнародного фотоконкурсу в Японії. Раніше це фото спричинило резонанс в італійському місті Турині на виставці Аrма prossima tuа. Тут зійшлося все: майстерність фотомитця, який не міг пройти мимо колоритної, промовистої постаті українця, і виразність самого об’єкта фотозйомки, його харизма, особистість, наділена властивостями, що викликають високу повагу, висока обдарованість, особлива привабливість.
Роберто Травано, перебуваючи в лютому 2017 року в зоні бойових дій поблизу Авдіївки, був глибоко вражений самовідданістю українських воїнів і зробив багато фотографій. Однак знімок, на якому Сергій Кобченко, впадає у вічі ще й через незвичну деталь: в одній із кишень видніється православний хрест, який оберігав сержанта. Але, на жаль, не вберіг...
У Каневі, де він народився, добре пам’ятають Сергія. Там він закінчив школу, після чого здобув професійно-технічну освіту. Працював у рідному місті на підприємстві «Закордоненерго». 2016 року пішов за контрактом до лав Збройних сил України. З навчального центру «Десна» його направили у 72-гу бригаду, де 45-річного старшого сержанта називали «Батько». Його донька Вікторія обожнювала тата. Сергій загинув у теплу квітневу пору 2017 року від осколкових поранень. Поховали його в рідному Каневі на алеї Слави.
Указом Президента України Сергія Кобченка нагороджено орденом «За мужність» III ступеня посмертно.
Фотограф Роберто Травано нещодавно повернувся із зони проведення ООС та готує фоторепортажі про мужніх українських захисників.